TUI ist als Reiseveranstalter mit am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen. Während des Lockdowns lag der Umsatz im internationalen Tourismus im unteren einstelligen Bereich. TUI kämpft mit allen Mitteln ums Überleben und hofft, dass eine zweite Corona-Welle ausbleibt und damit möglichst viele Menschen doch noch eine Sommerreise buchen. Dabei ist auch "Urlaub in Deutschland" - aufgrund Corona - zunehmend in den Fokus gerückt. Allerdings war auch der Inlandstourismus zuletzt keine Erfolgsstory.

