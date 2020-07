Der private Krankenversicherer Hanse Merkur ist bislang in den wichtigsten Geschäftsfeldern ohne größere Blessuren durch die Corona-Krise gekommen. Das soll nicht nur so bleiben, CEO Eberhard Sautter sieht für das laufende Krisenjahr sogar noch Raum für ein "kleineres Wachstum" in der Kranken- und Lebensparte, wie er auf der jetzt nachgeholten Online-Bilanz-PK sagte. Freilich ist in dieser Prognose keine zweite Corona-Welle eingepreist.Dennoch hat die Corona-Pandemie dem mittelständischen Versicherer in den ersten fünf Monaten des Gj. ihren Stempel aufgedrückt. Das Geschäftsfeld Reise und Freizeit befindet sich gemeinsam mit den Partnern aus der Touristik im Krisenmodus. Die Erschließung neuer Märkte ist derzeit stark erschwert. Bis Jahresende dürften ...

