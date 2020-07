Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Aufstockung der Bundesobligation verlief problemlos, so die Analysten der Helaba.Obwohl das Papier eine negative Zuteilungsrendite von 0,66% aufgewiesen habe, habe die Bid/Cover-Ratio bei 1,9 gelegen. Das niedrige Nettoangebot in dieser Woche und fortgesetzte Anleihekäufe vonseiten der EZB würden dies möglich machen. Zudem reiße das Interesse an Bundesanleihen aufgrund der nachlassenden Risikobereitschaft nicht ab. Aber auch die EWU-Peripherie laufe gut, wenngleich sich dies Spreads zu vergleichbaren Bundesanleihen zuletzt nicht weiter reduziert hätten. (09.07.2020/alc/a/a) ...

