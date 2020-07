Gelnhausen (ots) - Von Düsseldorf nach Bonn über Toronto und Südamerika und wieder zurück zum Ursprung: Der Roman "Könnte schreien" in Band 1 + 2 nimmt die Leserin mit auf eine abenteuerliche und inspirierende Reise durch fremde Kulturen, exotische Rituale, Begegnungen mit starken Frauen und nicht zuletzt auf eine Reise durch den unentdeckten dunklen Kontinent der eigenen Seele.Im ersten Band des Romans bricht eine junge Frau (Valentina) alle Brücken hinter sich ab, um sich von den Zwängen ihres Elternhauses und den Regeln der Kindheit in einer typischen deutschen Kleinstadt zu befreien. Die Zwänge und Manipulationen der Kindheit in einem engstirnigen Elternhaus, führen zu Problemen und Komplexen. Valentina fühlt sich unterdrückt und eingeengt und versucht die Flucht nach vorn. Sie zieht ans andere Ende der Welt, nach Kanada. Beherzt und unerschrocken geht sie neue Wege. Doch sie überfordert sich auch, und das führt beinahe zur Katastrophe.Im Folgeband 2 gleicht Valentinas Leben einer Fahrt mit der Achterbahn, ein wilder Ritt mit vielen Aufs und Abs. Sie macht viele bewegende neue Erfahrungen und hat interessante Begegnungen, trifft ungewöhnliche Frauen, deren Schicksale sie tief berühren. Valentina findet über viele schmerzhafte und beglückende Episoden zu sich selbst und letztlich ihr Lebensglück in einem Beruf, der sie ausfüllt und einer Partnerschaft, die von tiefer Liebe und gegenseitigem Verständnis getragen ist.In dem Roman von Carola Clever wird spannend und emotional die Entwicklungsreise einer jungen Frau beschrieben und viele Frauen werden dadurch dazu aufgefordert, sich von den frühen, durch Erziehung und Erfahrungen übernommenen Prägungen und Fesseln zu befreien, um bei herausfordernden Lebenssituationen alternative Perspektiven und neue Wege zu erkennen, um im authentischen ICH zu leben.Nach ihrem langjährigen Aufenthalt in den USA und Kanada arbeitete die Autorin Carola Clever erfolgreich im Management der deutschen Industrie. Schon als Jugendliche war sie fasziniert vom Schreiben und der menschlichen Psyche. Die Autorin lebt heute in Nordrhein-Westfalen.Auf der Seite https://www.carola-clever.com/ finden Sie weitere Informationen, wie z.B. Leseproben und Drohnenvideos zu den Büchern.Könnte schreien, Band 1, von Carola Clever, 472 Seiten; 15,99 Euro, ISBN: 9783749786770Könnte schreien, Band 2, von Carola Clever, 428 Seiten; 15,99 Euro, ISBN: 9783347059160Pressekontakt:Sie haben Fragen zum Buch oder zur Autorin? Sie möchten einLeseexemplar? Sie möchten ein Interview umsetzen?Hauke WagnerPresse für Autoren und BücherAm Stempelberg 5D-63571 Gelnhauseninfo@autor-presse.deOriginal-Content von: Presse für Bücher und Autoren - Hauke Wagner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141275/4647183