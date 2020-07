Die Lufthansa kommt beim Wiederaufbau des Flugplans weiter voran. So werden nun auch immer mehr Flugzeuge des MDAX-Konzerns wieder in Betrieb genommen. Nachdem im Juni nur etwa 180 Jets im Einsatz waren, sind es im Juli immerhin schon 380 Flieger. Damit werden mittlerweile wieder 50 Prozent der Lufthansa-Flotte genutzt.Bis Ende Oktober will die Lufthansa mit ihren Töchtern wieder 40 Prozent des ursprünglichen Flugplans anbieten. Dann sollen auch wieder 90 Prozent der Kurz- und Mittelstreckenziele ...

