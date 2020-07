NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom auf "Neutral" belassen. Die Unternehmen des Industriesektors dürften die Erwartungen aus der Zeit nach dem ersten Quartal wohl übertreffen, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings rechneten Investoren damit auch. Aus dem schwierigen zweiten Quartal ließen aber sich nur schwer Schlüsse für den weiteren Verlauf ziehen. Investoren dürften verstärkt auf die mittelfristigen Aussichten fokussieren. Die Erwartungen an die Profitabilität des französischen Elektrotechnikkonzerns im Gesamtjahr seien noch zu hoch./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2020 / 18:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2020 / 12:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0010220475

ALSTOM-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de