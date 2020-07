Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In einem zinsseitig nahezu unveränderten Umfeld - deutsche Bundesanleihen mit zehn Jahren Laufzeit tendierten mit minus 45 Basispunkten seitwärts - setzte sich die freundliche Stimmung am europäischen Unternehmensanleihemarkt fort, so die Experten von Union Investment. ...

