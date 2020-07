Hannover (www.anleihencheck.de) - "Durch das Sondervermögen "Hessens gute Zukunft sichern" helfen wir nicht nur mit weiterem Geld für Gesundheitsschutz, den Erhalt von Arbeitsplätzen sowie für unsere soziale und kulturelle Infrastruktur. Wir nutzen auch Chancen, die in der Krise liegen, modernisieren unser Land und investieren etwa in Digitalisierung und Klimaschutz. Das Sondervermögen wird bis 2023 finanzieren, was Hessen gestärkt und nachhaltig die Krise bestehen lässt. Insgesamt stehen dafür Kreditermächtigungen von bis zu EUR 12 Mrd. zur Verfügung. Wir denken damit über den Tellerrand des Jahres 2020 hinaus, denn das Virus wird sich nicht an Haushaltsjahre halten", sagte Hessens Finanzminister Michael Boddenberg, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA bei NORD/LB. ...

