München (ots) - Die SDCC findet in diesem Jahr virtuell statt. Amazon Prime Video ist ab dem 23. Juli mit vier Panels Teil derComic-Con@Home. Mit dabei: The Boys, UPLOAD, Utopia und Truth Seekers.- Auftritte von mehr als 30 Schauspielern und Crewmitgliedern, darunter Seth Rogen, Eric Kripke, Aisha Tyler, Karl Urban, Jack Quaid, Karen Fukuhara, Greg Daniels, Robbie Amell, Andy Allo, Gillian Flynn, John Cusack, Rainn Wilson, Sasha Lane, Simon Pegg, Nick Frost und vielen anderen.- Fans erleben das Convention-Feeling und ein kostenloses Unterhaltungsprogramm von Amazon auf der ersten Amazon Virtual-Con (http://amazon.com/virtualcon) - inklusive Panels ihrer Lieblings-Amazon Original Serie, Live-Zeichnungs-Workshops, Interviews und vielem mehr. All das gibt es unter: www.amazon.com/virtualcon (http://www.amazon.com/virtualcon)- Bildmaterial und Artwork finden Sie hier (https://amazoncorporate.box.com/s/9hhlw2c3qhp19zzt6coykqz4h4ff5lw7).Action, Drama und die ganz großen Lacher: Im Rahmen der Comic-Con@Home ist Amazon Prime Video mit vier Panels zu wiederkehrenden und neuen Serien dabei: The Boys, UPLOAD, Utopia und Truth Seekers. Ergänzt werden diese Panels durch zahlreiche neue Ankündigungen, Special Previews, unterhaltsame Einblicke hinter die Kulissen sowie Fan-Q&As. Dabei kommen mehr als 30 Darsteller, Schöpfer und Crew-Mitglieder aus zahlreichen Amazon Original Serien zu Wort. Los geht es am Donnerstag, den 23. Juli um 21 Uhr auf dem offiziellen YouTube-Kanal der San Diego Comic-Con (SDCC) und auf dem Amazon Virtual-Con (http://amazon.com/virtualcon)-Portal.Darüber hinaus wird Amazon Prime Video als offizieller Sponsor der Comic-Con@Home die erste Amazon Virtual-Con (http://amazon.com/virtualcon) abhalten. Fans können sich auf ein aufregendes, digitales Erlebnis und Amazons virtuelles Zentrum für alle Inhalte der Comic-Con freuen. Die Amazon Virtual-Con ist inspiriert vom Geist der Convention und schafft eine zentrale Anlaufstelle für alle Teilnehmer, um bequem auf alle Comic-Con-Aktionen von Amazon zuzugreifen und daran teilzunehmen. Fans können virtuell als Gemeinschaft zusammenkommen, um Erlebnisse zu teilen, ihre Lieblingsstars zu sehen, von den führenden Illustratoren der Comic-Industrie zu lernen, wie man einige ihrer Lieblingscharaktere zeichnet, und ihr Wissen über Comic-Filme mit gleichgesinnten Fans in Quizfragen zu testen - und das alles bequem von zu Hause aus.Zusätzlich zu den Serien-Panels zu The Boys, UPLOAD, Utopia und Truth Seekers bietet die Amazon Virtual-Con passend zur Convention ein umfangreiches Angebot an Inhalten und Aktivtäten aus Amazons Portfolio an Unterhaltungsmarken, darunter Prime Video, IMDb, Twitch, comiXology, Audible, Alexa und Fire TV. Die Amazon Virtual-Con ist vom Donnerstag, 23. Juli, bis Sonntag, 26. Juli, unter www.amazon.com/virtualcon (http://www.amazon.com/virtualcon) kostenlos abrufbar - auch ohne bestehende Prime-Mitgliedschaft.Das Programm von Amazon Prime Video bei den Comic-Con@Home-Panels sowie der Amazon Virtual-Con finden Sie im Folgenden:AMAZON PRIME VIDEO COMIC-CON@HOME PANELS:*Alle unten aufgeführten Zeiten sind die offiziellen Zeiten des Comic-Con@Home-Panels. Diese Panels stehen den Fans über das Amazon Virtual-Con (http://amazon.com/virtualcon)-Portal zur selben Zeit zur Verfügung, zu der sie auf Comic-Con@Home gestreamt werden.SERIE:Truth Seekers- DETAILS: Die Amazon Original Serie ist eine neue, übernatürliche Horrorkomödie von Simon Pegg (https://www.imdb.com/name/nm0670408/?ref_=nv_sr_srsg_0) (Shaun of the Dead), Nick Frost (https://www.imdb.com/name/nm0296545/?ref_=nv_sr_srsg_0) (Hot Fuzz), James Serafinowicz (https://www.imdb.com/name/nm1618804/?ref_=nv_sr_srsg_0) (Sick Note) und Nat Saunders (https://www.imdb.com/name/nm1378213/?ref_=nv_sr_srsg_0) (Sick Note). Seien Sie dabei, wenn sie über die Entstehung der urkomischen achtteiligen Serie diskutieren, bei der eine Gruppe von Teilzeitermittlern für paranormale Phänomene sich zusammenschließt, um Geistererscheinungen in ganz Großbritannien aufzudecken. Die Diskussion und das Q&A wird von Chris Hewitt vom Empire Magazine moderiert.- WANN: Donnerstag, 23. Juli, 21:00 Uhr- SOCIAL: Instagram/Facebook: @AmazonPrimeVideo; Twitter: @PrimeVideo; TruthSeekers SERIE: Utopia- DETAILS: Die achtteilige, verdrehte Thriller-Serie dreht sich um eine Gruppe junger Comic-Fans, die entdecken, dass die Verschwörungsgeschichte in einem Comic-Roman real ist und sich auf ein risikoreiches Abenteuer begeben, um die Menschheit vor dem Ende der Welt zu retten. Begleiten Sie die Autorin und Executive Producerin Gillian Flynn (https://www.imdb.com/name/nm5058839/?ref_=nv_sr_srsg_0) (Gone Girl) sowie die Serienstars John Cusack (https://www.imdb.com/name/nm0000131/?ref_=nv_sr_srsg_0) (High Fidelity), Rainn Wilson (https://www.imdb.com/name/nm0933988/?ref_=nv_sr_srsg_0) (The Office), Sasha Lane (https://www.imdb.com/name/nm7603745/?ref_=nv_sr_srsg_0) (American Honey), Ashleigh LaThrop (https://www.imdb.com/name/nm5977545/?ref_=nv_sr_srsg_0) (Fifty Shades of Grey - Befreite Lust), Dan Byrd (https://www.imdb.com/name/nm0126004/?ref_=nv_sr_srsg_0) (Cougar Town: 40 ist das neue 20), Desmin Borges (https://www.imdb.com/name/nm3210828/?ref_=nv_sr_srsg_0) (You're The Worst), Javon "Wanna" Walton (https://www.imdb.com/name/nm9937520/?ref_=nv_sr_srsg_0) (Euphoria) und Jessica Rothe (https://www.imdb.com/name/nm1557329/?ref_=nv_sr_srsg_0) (Happy Death Day) bei einer von Christian Holub von Entertainment Weekly moderierten Fragerunde.- WANN: Donnerstag, 23. Juli um 22:00 Uhr- SOCIAL: Instagram/Facebook: @AmazonPrimeVideo; Twitter: @PrimeVideo; UtopiaTV SERIE: UPLOAD- DETAILS: Die Ewigkeit dauert noch an: Begleiten Sie den Schöpfer, Executive Producer und Regisseur Greg Daniels (https://www.imdb.com/name/nm0199948/?ref_=nv_sr_srsg_0) (The Office, Parks and Recreation) und die Hauptdarsteller Robbie Amell (https://www.imdb.com/name/nm2064412/?ref_=nv_sr_srsg_0) (Code 8), Andy Allo (https://www.imdb.com/name/nm3698103/?ref_=nv_sr_srsg_0) (Pitch Perfect 3), Kevin Bigley (https://www.imdb.com/name/nm3707003/?ref_=nv_sr_srsg_0) (Undone), Allegra Edwards (https://www.imdb.com/name/nm3769827/?ref_=nv_sr_srsg_0) (New Girl) und Zainab Johnson (https://www.imdb.com/name/nm2827538/?ref_=nv_sr_srsg_0) (American Koko), wenn sie darüber diskutieren, wie sie diese futuristische Komödie zum Leben erweckt haben, Details hinter den Kulissen der ersten Staffel austauschen und erste Einblicke geben, was die Fans in der zweiten Staffel erwarten können. Das Panel wird von Cherlynn Low von Engadget moderiert. UPLOAD Staffel 1 ist eine Sci-Fi-Komödie mit zehn jeweils halbstündigen Episoden, die in einer technologisch fortschrittlichen Zukunft spielt, in der Menschen in ein virtuelles Leben nach dem Tod "geuploaded" zu werden.- WANN: Donnerstag, 23. Juli um 23:00 Uhr- SOCIAL: Instagram/Twitter/Facebook: @UploadOnPrime; UploadTV SERIE:The Boys- DETAILS: Seien Sie dabei, wenn Executive Producer Eric Kripke (https://www.imdb.com/name/nm0471392/?ref_=fn_al_nm_1) zusammen mit den Serienstars Karl Urban (https://www.imdb.com/name/nm0881631/?ref_=nv_sr_srsg_0), Jack Quaid (https://www.imdb.com/name/nm4425051/?ref_=fn_al_nm_1),Antony Starr (https://www.imdb.com/name/nm1102278?ref_=nv_sr_srsg_0),Erin Moriarty (https://www.imdb.com/name/nm3929195/?ref_=nv_sr_srsg_0),Jessie T. Usher (https://www.imdb.com/name/nm1900772/?ref_=fn_al_nm_1), Laz Alonso (https://www.imdb.com/name/nm0022306/?ref_=nv_sr_srsg_0),Chace Crawford (https://www.imdb.com/name/nm2003700/?ref_=nv_sr_srsg_0), Tomer Capon (https://www.imdb.com/name/nm6150071/?ref_=fn_al_nm_1),Karen Fukuhara (https://www.imdb.com/name/nm7232332/?ref_=nv_sr_srsg_0) und Aya Cash (https://www.imdb.com/name/nm2251731/?ref_=nv_sr_srsg_0) sowie der Moderatorin Aisha Tyler einen Blick hinter der Kulissen der neuen Staffel von The Boys werfen. Die Executive Seth Rogen (https://www.imdb.com/name/nm0736622/?ref_=fn_al_nm_1) undEvan Goldberg (https://www.imdb.com/name/nm1698571/?ref_=fn_al_nm_1) werden ebenfalls dabei sein. Basierend auf dem New York Times Bestseller-Comic von Garth Ennis (https://www.imdb.com/name/nm1212017/?ref_=fn_al_nm_1) und Darick Robertson (https://www.imdb.com/name/nm1352769/?ref_=fn_al_nm_1) zeigt die Amazon Original Serie auf eine humorvolle, teils respektlose Weise, was passiert, wenn Superhelden - die wie Superstars verehrt werden - ihre Superkräfte missbrauchen, anstatt sie für das Gute einzusetzen. Die noch krassere, noch verrücktere zweite Staffel folgt "den Jungs" auf der Flucht vor dem Gesetz, gejagt von den Superhelden - genannt Supes - und beim verzweifelten Versuch sich neu zu formieren, um zum Gegenschlag gegen Vought auszuholen.- WANN: Freitag, 24. Juli um 00:00 Uhr- SOCIAL: Instagram/Twitter/Facebook: @TheBoysTV; TheBoys AMAZON VIRTUAL-CON (http://amazon.com/virtualcon) PARTNER & WEITERE PROGRAMMPUNKTE:COMIXOLOGYS COMIC-CON@HOME PANEL, inklusive Live-Zeichen-Sessions mit Künstlern, Interview-Reihen mit den Schöpfern und der Comic-Buch Quiz-Nacht- DETAILS: Lesen Sie zurzeit digitale Comics? Kennen Sie das exklusive digitale Angebot an Inhalten von comiXology - comiXology Originals? Begleiten Sie den Head of Content von comiXology, Chip Mosher, und eine Reihe von beliebten Comic-Zeichnern und aufstrebenden Stars, darunter der Schriftsteller Chip Zdarsky und der Künstler Jason Loo (Afterlift), die Künstlerin Claudia Aguirre (Lost on Planet Earth), der Schriftsteller Curt Pires (YOUTH), sowie einige Überraschungsgäste, um die Details zu den neuesten comiXology Originals-Reihen direkt von den Schöpfern zu erfahren! Freuen Sie sich auf einen Blick hinter die Kulissen und Einblicke in den Prozess Comics vom Konzept auf die Seite zu bringen sowie Details darüber, wie es ist, mit digitalen Comics die Grenzen des Machbaren auszureizen und zu überwinden.- WANN: Sonntag, 26. Juli um 0:00 Uhr (Comic-Con@Home-Panel)- SOCIAL: Twitch/Instagram/Twitter/Facebook: @comixology- Für Fans, die nach noch mehr Comic-Inhalten suchen, wird Kiwi von comiXologys auf dem comiXology Twitch-Kanal live Zeichen-Session mit einigen der renommiertesten Illustratoren der Branche veranstalten, darunter die mit dem GLAAD-Medienpreis ausgezeichnete Illustratorin Tula Lotay und der dreimalige New York Times-Bestseller Jock aus Großbritannien. Zusätzlich dazu wird Kiwi auch eine Interview-Rreihe mit den Schöpfern von der comiXology Originals-Linie exklusiver digitaler Inhalte moderieren, darunter Curt Pires & Dee Cunniffe (YOUTH) und die Schöpfer hinter zwei noch nicht angekündigten Originals Comic-Romanen. Und wenn das alles noch nicht genug ist: comiXology und Eisner-Preisträger Chip Zdarsky veranstalten am Samstag, 25. Juli, um 2:00 Uhr die Comic Movie Quiz-Nacht auf ihrem Twitch-Kanal.- Den Ablaufplan für die Zeichen-Sessions und Interviews mit den Autoren finden Sie unter amazon.com/virtualcon. Summer Game Fest ist auf Twitch noch besser- DETAILS: Die Amazon Virtual-Con (http://amazon.com/virtualcon) präsentiert den Fans ausgewählte Programme vom laufenden Twitch Summer Game Fest, dem größten Spiele-Event des Jahres. Das Summer Game Fest von Twitch ist der einzige Ort, an dem Sie Zeuge der Zukunft des Gamings werden und live mit der größten Gaming-Community der Welt ins Gespräch kommen können.- WO: Auf https://www.twitch.tv/twitchgaming und über amazon.com/virtualcon (http://amazon.com/virtualcon)- SOCIAL: Instagram/Twitter: @Twitch Die personalisierbaren Promo-Artikel á la The Boys von Prime Video- DETAILS: Die Amazon Virtual-Con (http://amazon.com/virtualcon) erweckt eine der beliebtesten Convention-Erfahrungen auch im virtuellen Raum zum Leben und gibt den Fans die Möglichkeit, ihre eigenen personalisierbare Promo-Artikel kostenlos zu erstellen. Teilnehmer der Amazon Virtual-Con können zwischen zwei Geschenken wählen und dann das Design mit Hilfe einer großen Auswahl an voreingestellten Bildern anpassen, die von der Amazon-Original Serie The Boys inspiriert sind. Jeder individuell gestaltete Artikel wird 10 - 15 Tage nach der Veranstaltung kostenlos an die Teilnehmer verschickt.- SOCIAL: Instagram/Twitter/Facebook: @TheBoysTV; TheBoys Prime Video präsentiert: Das Abenteuerspiel HANNA Unlocked- DETAILS: HANNA Unlocked ist ein digitales Abenteuerspiel - präsentiert von Amazon Prime Video und betrieben von The Escape Game. Das Spiel kann im Rahmen der Amazon Virtual-Con kostenlos gespielt werden. HANNA Unlocked lässt die Spieler in das HANNA-Universum nach dem Ende von Staffel 1 und noch vor dem Beginn von Staffel 2 eintauchen. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines UTRAX-Agenten und müssen eine Reihe von Aufgaben lösen, Informationen sammeln und schließlich den Aufenthaltsort ihrer Ziele Hanna und Clara aufspüren, während sie gleichzeitig die Befehle von Spitzenagent John Carmichael, einer Hauptfigur in Staffel 2, erhalten. Nach Abschluss der Mission bekommen die Spieler dann Einblicke in Filmmaterial gezeigt, das sie nahtlos zum Start der zweiten Staffel führt.- SOCIAL: Instagram/Twitter/Facebook: @HannaOnPrime; HannaTV Das Audible Sandman-Erlebnis- DETAILS: Um die Veröffentlichung von The Sandman bei Audible, basierend auf Neil Gaimans (https://www.imdb.com/name/nm0301274/?ref_=nv_sr_srsg_0) ikonischem Comic-Roman, gebührend zu feiern, sind Fans eingeladen, eine Beschreibung eines denkwürdigen Traums an drawnfromthedreaming.com (http://www.drawnfromthedreaming.com/) zu schicken. Ausgewählte der von Fans eingereichten Traumgeschichten werden von einem führenden DC-Künstler, möglicherweise einem der Originalkünstler der Comic-Romane, illustriert. Die Traumzeichnungen werden in der Instagram-Traumgalerie @DrawnFromTheDreaming (https://www.instagram.com/drawnfromthedreaming/) präsentiert und die Fans werden in ihren individuell gestalteten Kunstwerken gekennzeichnet. 