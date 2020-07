BERLIN (Dow Jones)--Der finanzpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Lothar Binding, fordert die Abschaffung der Abgeltungsteuer von 25 Prozent bei Zinserträgen. Stattdessen sollen Zinserträge künftig wieder nach dem individuellen Einkommensteuersatz besteuert werden, erklärte Binding gegenüber der Wirtschaftswoche.

Die Abgeltungsteuer war 2009 unter dem damaligen Bundesfinanzminister Peer Steinbrück (SPD) eingeführt worden, um Steuerhinterziehung bei Kapitalerträgen zu verhindern. Seither führen die Finanzinstitute 25 Prozent aller ausgezahlten Zinsen und Dividenden direkt an den Fiskus ab.

Der SPD-Finanzpolitiker betonte, dass die Informationslücke bei ausländischen Kapitalerträgen inzwischen durch die Einführung des automatischen Informationsaustausches von Kontodaten geschlossen sei. Für Binding ist die Überführung der Abgeltungsteuer in den Einkommensteuertarif eine Frage der Gerechtigkeit: "Dann bezahlen geringe Einkommen wie bisher keine Einkommensteuer, mit steigendem Einkommen steigt auch die Steuer, die dann ab 270.501 Euro bei 45 Prozent liegt." Bei Veräußerungsgewinnen und Dividenden will Binding dagegen an der Abgeltungsteuer festhalten.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/brb

(END) Dow Jones Newswires

July 09, 2020 05:10 ET (09:10 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.