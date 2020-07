PREOS Real Estate AG: Langfristiger internationaler Investor beteiligt sich an PREOS mit Lock-up von 12 MonatenDGAP-News: PREOS Real Estate AG / Schlagwort(e): Sonstiges PREOS Real Estate AG: Langfristiger internationaler Investor beteiligt sich an PREOS mit Lock-up von 12 Monaten09.07.2020 / 11:40 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.PREOS Real Estate AG: Langfristiger internationaler Investor beteiligt sich an PREOS mit Lock-up von 12 MonatenLeipzig, 09. Juli 2020 - Die PREOS Real Estate AG ("PREOS", ISIN DE000A2LQ850) vermeldet die Erweiterung ihrer Investorenbasis. Ein internationaler Investor hat insgesamt 3.846.153 PREOS-Aktien aus dem Besitz der PREOS-Großaktionärin publity AG übernommen und sich gleichzeitig einer Lock-up-Frist von 12 Monaten unterworfen. Zudem hat der Investor signalisiert, den weiteren strategischen Kurs von PREOS mit dem Fokus auf erstklassige Büroimmobilien in Top-Lagen von Metropolen unterstützen zu wollen.Der neue Investor hält somit rund 5,4 Prozent an PREOS, der Anteil von publity beläuft sich auf nunmehr rund 86,5 Prozent und der Streubesitz auf rund 13,5 Prozent.Frederik Mehlitz, CEO der PREOS Real Estate AG, kommentiert: "Wir freuen uns über den Einstieg des neuen strategischen Investors, der unseren auf hochpreisige Premium-Büroimmobilien ausgerichteten Wachstumskurs langfristig begleiten möchte. Mit publity als Asset Manager an unserer Seite sind wir hervorragend aufgestellt."Über die PREOS Real Estate AGDie PREOS Real Estate AG ("PREOS") ist ein auf Büroimmobilien fokussierter aktiver Immobilieninvestor. PREOS agiert dabei als effizient aufgestellte Management-Holding. Im Ankauf liegt der Fokus auf Büroimmobilien mit Entwicklungspotenzialen in deutschen Metropolregionen. Wertschöpfung wird durch gezielte Maßnahmen des Asset Managements generiert. Entwickelte Bestandsimmobilien werden im Falle adäquater Verkaufsopportunitäten veräußert. Die Unternehmensstrategie sieht vor, das Immobilienportfolio durch Zukäufe in den kommenden Jahren deutlich zu vergrößern. Die PREOS-Aktie (ISIN DE000A2LQ850) notiert im Freiverkehrssegment m:access der Börse München (PAG.MU) sowie auf Xetra (PAG.DE). Der Firmensitz von PREOS befindet sich in Leipzig.Investor & Public Relations edicto GmbH Axel Mühlhaus Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt am Main Telefon +49(0) 69/905505-52 E-Mail: preos@edicto.de09.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: PREOS Real Estate AG Landsteinerstraße 6 04103 Leipzig Deutschland Telefon: 0341 261787790 E-Mail: info@preos.de Internet: www.preos.de ISIN: DE000A2LQ850 WKN: A2LQ85 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München EQS News ID: 1090041Ende der Mitteilung DGAP News-Service1090041 09.07.2020