Der elektronische Geschäftsverkehr hat rund um die Welt neue Ausmaße erreicht, da immer mehr Verbraucher im Internet bei verschiedenen Händlern und auf verschiedenen Plattformen sichere elektronische Einkäufe tätigen möchten. Nun ist es wichtiger denn je, dass die Bezahlverfahren an der elektronischen Kasse nahtlos und über alle Arten von digitalen Kanälen und Kartenanbieter konsistent funktionieren. Heute gaben American Express, Discover, Mastercard und Visa bekannt, dass sie jeweils technische Vorkehrungen für eine weltweite Ausweitung des Online-Bezahldienstes Click-to-Pay, welcher auf dem Branchenstandard EMV Secure Remote Commerce beruht, auf weitere Länder, darunter Australien, Brasilien, Kanada, Hongkong, Irland, Kuwait, Malaysien, Mexiko, Neuseeland, Qatar, Saudi-Arabien, Singapur, Vereinte Arabische Emirate und das Vereinigte Königreich getroffen haben. Andere Länder werden folgen.

Der Bezahldienst Click-to-Pay zielt darauf ab, die Online-Bezahlung für Verbraucher auf allen Web- und mobilen Sites, Mobilanwendungen und verbundenen Geräten durch Ersetzen der zeitraubenden Eingabe privater Kontodaten und Personendaten an der Kasse einfach und sicher zu machen. Die ausgefeilte Lösung für die Online-Bezahlung spiegelt das konsistente, kompatible Erlebnis in Ladengeschäften wider, in denen ein Terminal alle Kartenzahlungen annimmt. Im Sinne einer letztendlich vollständigen Kompatibilität ist das Ziel für die Zukunft, dass Click-to-Pay Verbrauchern ein optimiertes Bezahlverfahren über alle digitalen Bezahlumgebungen oder -netzwerke bietet.

American Express, Discover, Mastercard und Visa kündigten die digitale Universal-Bezahllösung in den Vereinigten Staaten von Amerika im Oktober 2019 an. Seither haben über 10.000 Händler diese Lösung angenommen und ermöglichen ihren Kunden, Einkäufe über die Option Click-to-Pay zu bezahlen, darunter Cinemark, Crate Barrel, Expedia, Fresh Direct, Jo-Ann Fabric and Crafts, Joseph A. Bank, die Marktplatz-Abteilung von Rakuten U.S, Saks Fifth Avenue und SHOP.com und viele mehr. Andere erwähnenswerte Händler weltweit, die sich für eine Unterstützung von Click-to-Pay engagieren, sind Emirates, Mitre 10 (Neuseeland) Ltd., Noel Leeming, 1-day, Pizza Hut Australia, The Warehouse, Torpedo7, Ticketek und Warehouse Stationery. Auf Händlerseite verringern sich mit dieser Bezahllösung Reibungen während des Einkaufs von Gütern und Dienstleistungen, bei Spenden oder als für den Online-Einkauf die manuelle Eingabe von Kartendaten erforderlich war. Händler erhalten nun Zugang zu einem einzigen virtuellen Terminal für mehrere Kartenanbieter, was bedeutet, dass Online-Bezahlungen für Verbraucher insgesamt einfacher und flüssiger ablaufen werden.

"Zurzeit ist die Nachfrage nach frischen Lebensmitteln und Lebensmittelversand so hoch wie noch nie zuvor und viele neue Kunden testen FreshDirect zum ersten Mal", sagte Tammy Berentson, Marketingchefin bei FreshDirect. "Für diese neuen Kunden und für unsere treuen Stammkunden bedeutet Click-to-Pay Vertrauen in einfache, effiziente und sichere Transaktionen."

Zur Steigerung der Akzeptanz unter bestehenden Händlern beginnt für jedes Netzwerk die Zusammenarbeit mit den jeweiligen Anbietern, Gateways und Acquirern im gesamten Ökosystem, um ein optimiertes Online-Bezahlverfahren, das alle teilnehmenden Netzwerke unterstützt, vorzubereiten. In den USA gehören zu den Partnern ACI Worldwide, Aurus, Blackbaud, BlueSnap, Braintree (ein Dienst von PayPal), Cybersource, Global Payments, Mastercard Payment Gateway Services und Square. Diese bieten ihren Händlern die Option zur Aktivierung von Click-to-Pay an. Zusätzliche Unterstützung für die Ausweitung von Click-to-Pay kommt von internationalen Partnern, darunter unter anderen Checkout.com, Noon Payments, SafeCharge und Windcave und die Netzwerke werden in neuen Regionen eingeführt.

