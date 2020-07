STUTTGART (IT-Times) - Der Automobilkonzern Daimler AG hat gestern seine virtuelle Hauptversammlung in Stuttgart abgehalten und einen kleinen Ausblick auf die kommende Zeit gegeben. Daimler will die eigene Produktion in Abhängigkeit von der Nachfrage weltweit wieder hochfahren. Zudem sind umfangreiche...

Den vollständigen Artikel lesen ...