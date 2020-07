Der Essenslieferdienst Delivery Hero hat in den vergangenen Monaten in mehrere Startups investiert, darunter zwei aus Deutschland. Ziel ist es, das Geschäftsmodell nachhaltiger zu machen. Erst am Mittwoch war bekannt geworden, dass Delivery Hero über Wandelanleihen demnächst bis zu 1,5 Milliarden Euro am Kapitalmarkt einsammeln will. Das frische Geld, so hieß es, werde für "allgemeine Unternehmenszwecke" benötigt, der Essenslieferdienst sei aber offen für sich "möglicherweise bietende attraktive Investitionsmöglichkeiten". Jetzt hat Delivery Hero bekannt gegeben, dass das ...

