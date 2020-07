Märkte um 12: Neue Aufholbewegung beim DAX - SAP-Aktie auf Rekordhoch

Der DAX kann am Donnerstagmittag zeitweise um über ein Prozent zulegen und setzt damit die Mitte März gestartete Aufholbewegung fort. Viele Anleger bleiben optimistisch und hoffen darauf, dass sich die Weltwirtschaft schon bald wieder erholt. Positiv stimmt auch die Kurs-Rallye bei Amazon (WKN: 906866 / ISIN: US0231351067), Apple (WKN: 865985 / ISIN: US0378331005) und SAP (WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600). Alle drei Aktien kletterten auf neue Rekordkursstände.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +1,3% 12.659 MDAX +0,4% 26.855 TecDAX +1,8% 3.073 SDAX +0,2% 11.979 Euro Stoxx 50 +0,7% 3.308

Am Donnerstagmittag gab es im DAX 20 Gewinner und zehn Verlierer. Mit Abstand am stärksten zulegen konnte SAP. Der Aktienkurs legte zeitweise um über acht Prozent zu und kletterte damit auf den höchsten Stand in der bisherigen Kurshistorie. SAP ist besser durch die Coronavirus-Krise gekommen, als die meisten erwartet hätten. Der Gewinn wurde im zweiten Quartal kräftig gesteigert. Der Aufwärtstrend bei den Geschäftszahlen dürfte dabei weiterhin anhalten, wie die bestätigte Prognose für das Gesamtjahr 2020 zeigt.

