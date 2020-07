Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagmittag etwas höher präsentiert. Der ATX gewann leicht um 0,14 Prozent auf 2.292,57 Punkte, nachdem er zuvor zwei Verlusttage in Folge absolviert hatte. Auch an den europäischen Leitbörsen überwogen die positiven Vorzeichen. Impulse könnte nun im weiteren Verlauf die Stimmung an der Wall Street liefern. In den USA stehen zudem mit Spannung erwartete Arbeitsmarktzahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...