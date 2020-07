Seit diesem Mittwoch ist die sogenannte Innovationsprämie in Kraft. E-Auto-Käufer bekommen damit einen deutlich höhreren Zuschuss - auch rückwirkend. Anfang Juni hat der Koalitionsausschuss die sogenannte Innovationsprämie beschlossen An diesem Mittwoch ist sie in Kraft getreten. Bei der Prämie handelt es sich um eine Verdoppelung des staatlichen Anteils beim Kauf von Elektroautos. Die Förderung von batterieelektrischen Fahrzeugen beträgt nun bis zu 9.000 Euro, die von Plug-in-Hybriden bis zu 6.750 Euro. Der entsprechende Antrag für diese ...

