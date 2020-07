Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Italien emittiert eine Inflationsanleihe (ISIN IT0005415416/ WKN A28ZBH) mit Fälligkeit zum 15.05.2026, so die Börse Stuttgart.Das Emissionsvolumen betrage 2,6 Milliarden Euro. Die anteiligen Zinszahlungen würden eine Höhe von 0,65% pro Jahr in Abhängigkeit von der europäischen Inflation, gemessen von EUROSTAT anhand des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) ohne Tabak, aufweisen. Die Zahlungen würden im halbjährlichen Turnus, jeweils am 15. Mai und am 15. November eines jeden Jahres erfolgen. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspreche 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. Italien habe ein BBB Rating. (Bonds Weekly Ausgabe 26 vom 09.07.2020) (09.07.2020/alc/n/a) ...

