New York (www.fondscheck.de) - Neuberger Berman erweitert sein ESG-Fondsangebot um einen neuen UCITS-Fonds, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Japan Equity Engagement Fund (ISIN IE00BLLXGR37/ WKN A2P4LU) des unabhängigen US-amerikanischen Vermögensverwalters setzt sich zum Ziel, durch Investments in ausgewählte japanische Small- und Mid-Cap-Unternehmen Renditen zu erzielen. Der konstruktive Dialog und aktives Engagement bei den Portfoliounternehmen sind dabei für das Fondsmanagement maßgebliche Faktoren bei der Titelauswahl. ...

