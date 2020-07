Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Leipzig (pta022/09.07.2020/12:50) - ... Leipzig, 09. Juli 2020 - Die Softline AG (DE000A2DAN10, SFD1), Muttergesellschaft einer international tätigen IT-Beratungsgruppe mit Fokus auf Software Asset Management (SAM), Informations- und IT-Sicherheit, Digital Workplace sowie Cloud und Future Datacenter, hat heute in Leipzig ihre ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2019 abgehalten. Dabei wurden alle Tagesordnungspunkte mit hoher Zustimmung angenommen. Die auf der Hauptversammlung anwesenden Aktionäre repräsentierten dabei 81,68 Prozent des gezeichneten Grundkapitals.



Unter die Beschlussvorschläge der Verwaltung fielen die Ergänzungswahlen zum Aufsichtsrat, die Entlastung des Vorstands und Aufsichtsrats sowie die Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2020.



Martin Schaletzky, CEO der Softline AG, zeigt sich mit dem Verlauf der Hauptversammlung und den Ergebnissen zufrieden: "Ich freue mich sehr, dass unsere Aktionärinnen und Aktionäre die Tagesordnungspunkte mit hoher Zustimmung bestätigt haben. Mit unserer hochqualifizierten und motivierten Mannschaft sowie unserem geschärften Portfolio haben wir die richtigen Weichen für weiteres Wachstum in der Zukunft gestellt."



Die Pressemitteilung und weitere Informationen zur ordentlichen Hauptversammlung 2020 der Softline AG können auf der Internetseite des Unternehmens im Bereich Investor Relations unter https://www.softline-group.com/ir abgerufen werden.



Über die Softline Gruppe



Die Softline Gruppe ist ein europaweit tätiges, nachhaltig wachsendes IT-Beratungsunternehmen mit Fokus auf Software Asset Management (SAM), Informations- und IT-Sicherheit, Digital Workplace sowie Cloud und Future Datacenter. Hierbei verfolgt sie ein Ziel - Compliance, Kontrolle und Kosteneinsparungen für die IT ihrer Kunden zu schaffen.



Die Gruppe besteht aus der Softline AG, die als Holding fungiert, und ihren Tochtergesellschaften Softline Solutions GmbH, Softline Services GmbH, Softline Solutions Netherlands BV, Softline Solutions NV, Softline Solutions Frankreich sowie Softline Solutions Ltd., mit Standorten in Deutschland (Leipzig, Wolfsburg und München), den Niederlanden (Nieuwegein), Frankreich (Paris), Belgien (Antwerpen) und dem Vereinigten Königreich (London). Weitere Informationen finden Sie unter www.softline-group.com.



Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Vanessa Zeh, Marketing & Communications E-Mail: presse@softline-group.com Tel.: +49 341 24051-0



