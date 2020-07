FRANKFURT (Dow Jones)--Fester zeigen sich Europas Aktienmärkte am Donnerstagmittag. Erste Impulse von der kommenden Berichtssaison sorgen für gute Laune. So haben Zahlen von SAP die Markterwartungen weit übertroffen; die Aktien springen um über 7 Prozent auf ein neues Allzeithoch. Dazu setzen Investoren auf weitere staatliche Impulse zum Ankurbeln der Wirtschaft in den USA, nachdem der Präsident der Federal Reserve von Atlanta, Raphael Bostic, davor gewarnt hat, dass die Erholung der US-Wirtschaft von der durch die Coronavirus-Pandemie verursachten Rezession ins Stocken geraten könnte. Der DAX steigt um 1,1 Prozent auf 12.636 Punkte, der Euro-Stoxx-50 rückt um 0,4 Prozent auf 3.299 Zähler vor.

Am Nachmittag wird an der Börse auf die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe geschaut, die Aufschluss liefern, wie schnell sich der US-Arbeitsmarkt von dem Corona-Schock erholt. Denn die gefeierten Monatsdaten von vergangener Woche hätten ein geschöntes Bild gezeichnet, da sie nicht die neuerlichen Lockdowns erfasst hätten heißt es im Handel.

SAP überrascht mit starker Marge

Nach deutlich besseren Zweitquartalszahlen legen SAP um 7,4 Prozent zu. Die im April gesenkte Prognose für 2020 wurde bestätigt. Damals war das Management von spürbaren Belastungen durch die Corona-Krise ausgegangen. Durch Kostensenkungsschritte habe aber die vielbeachtete operative Marge deutlich erhöht werden können.

Die Analysten von Jefferies heben hervor, dass es in der Region Asien/Pazifik bereits zu einer starken Erholung der Lizenzeinnahmen gekommen ist. Die Prognose für 2023 wurde bestätigt, was für die kommenden beiden Jahre eine sehr starke Entwicklung bei neuen Buchungen in der Cloud bedeute.

Eine Kauf-Empfehlung durch die Analysten der Citigroup lässt Merck KGaA um 3,2 Prozent nach oben springen. Das Minus von 1,5 Prozent bei Daimler ist indes nur auf die Dividendenzahlung von 0,90 Euro zurückzuführen. Krones fallen um 3,6 Prozent, nachdem das Bankhaus Lampe die Aktien auf Sell abgestuft hat.

Covestro steigen dank überraschend guter Zahlen um 3,7 Prozent. Der Werkstoffhersteller hat im zweiten Quartal zwar einen schwachen Umsatz erzielt, dank guter Marge aber einen höheren Gewinn ausgewiesen als befürchtet. Das vorläufige EBITDA lag bei 124 Millionen Euro, der Konsens nur bei 80 Millionen Euro. Covestro veröffentlichte die Kennzahlen am Mittag überraschend, weil sie von der Kapitalmarkterwartung abweichen.

Auch Fielmann hat erste Zahlen vorgelegt: Im ersten Halbjahr mussten wegen Corona harte Einbußen bei Absatz, Umsatz und Gewinn verkraftet werden. Nach der Erholung im Mai und Juni traut sich Fielmann aber eine Jahresprognose zu, was der Markt mit 3,8 Prozent Plus honoriert.

Luftfahrt wieder unter Druck

Gegen den starken Gesamtmarkt stehen Aktien der Luftfahrt-Industrie europaweit weiter auf der Verkaufsliste. In London brechen Rolls-Royce 8 Prozent ein, da der Markt weiter eine Kapitalerhöhung fürchtet. Die Briten sind mit ihren Triebwerken besonders abhängig vom Langstrecken-Geschäft.

MTU fallen nur 0,3 Prozent, hatten aber am Vortag bereits kräftig nachgegeben. Ihr CEO hatte zu Wochenbeginn gewarnt dass eine Erholung der Luftfahrt-Industrie auf Vor-Corona-Niveau noch Jahre dauern könnte. Airbus geben 1,3 Prozent nach, hier wurden auch im Juni keine neuen Aufträge mehr verzeichnet. Fraport fallen 1,5 Prozent, Easyjet und IAG bis zu je 2,3 Prozent und Lufthansa 1,3 Prozent.

Siemens zur außerordentlichen HV im Blick

Siemens steigen mit der virtuellen außerordentlichen Hauptversammlung um 1 Prozent. "Die Umsetzung der Strategie kommt weiter voran", sagt ein Händler zur Ausgliederung der Energie-Sparte. Auf der HV müssen die Aktionäre dem Spinoff nun noch zustimmen, dann bekommen sie zum 28. September für je zwei Siemens-Aktien eine weitere von Siemens Energy ins Depot gebucht.

Bastei Lübbe legen um fast 8 Prozent zu. Die Verlagsgruppe hat einen neuen Aktionär, der seine Beteiligung noch aufstocken könnte. Der Logistikdienstleister Zeitfracht habe Aktien erworben, teilte das Unternehmen mit.

