Limburg (ots) - Zum Start des dritten Quartals gibt die AMADEUS Group den Verkaufsbeginn eines vielversprechenden Neubauprojektes bekannt. Mit "AMADEUS 30 YEAR ANNIVERSARY 1991" entsteht ein moderner Wohnkomplex in zentraler Lage am ICE Bahnhof in Limburg - beste Voraussetzungen für Pendler und Berufstätige, die viel unterwegs sind."AMADEUS 30 YEAR ANNIVERSARY 1991" - Komfortables Wohnen in bester LageDie Planung des neuen Bauvorhabens der AMADEUS Group ist abgeschlossen: Zum Verkauf stehen 58 hochwertige Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten verteilt auf rund 4.500 m² am Limburger ICE Bahnhof. Mit einer Fahrtzeit von 19 Minuten bis zum Frankfurter Flughafen und 30 Minuten bis zum Frankfurter Hauptbahnhof, befindet sich das Objekt in unmittelbarer Nähe zu den wichtigsten Verkehrsknotenpunkten. Insbesondere für Pendler und Berufstätige, die häufig im Außendienst tätig sind sowie öffentliche Verkehrsmittel nutzen, ist diese Lage äußerst attraktiv. Doch auch an Autofahrer wurde gedacht - "AMADEUS 30 YEAR ANNIVERSARY 1991" bietet eine Tiefgarage für den sicheren Unterstand des eigenen Fahrzeugs mit einem bequemen Zugang zum Mehrfamilienhaus. Darüber hinaus bietet der neue Komplex feste Außenstellplätze, sodass weder Bewohner noch Gewerbebetreibende und Gäste lange nach einem Parkplatz suchen müssen.Individuelles Wohnen oder rentable Wertanlage sichernDie zum Verkauf stehenden Wohnungen vereinen alle Vorstellungen und Wünsche an ein modernes und komfortables Wohnen. Ausgestattet mit bodentiefen Fenstern, sind die Wohnungen weitläufig geschnitten und verfügen jeweils über Balkon oder Loggia beziehungsweise Wintergarten oder Dachterrasse. So lassen sich laue Sommerabende und Sonnenuntergänge genießen. Im Winter sorgt die Fußbodenheizung für gemütliche Temperaturen und eine heimelige Atmosphäre in den Innenräumen. Mit einer Größe von 50 bis knapp 90 m², aufgeteilt auf zwei bis drei Zimmer, eignen sich die Wohnungen hervorragend für Singles und Paare. Doch auch Familien können sich hier ein neues Zuhause einrichten: Aktuell ist es noch möglich, zwei Wohnungen im Mehrfamilienhaus zusammenzulegen und so eine Wohnfläche von bis zu 150 m² zu schaffen. Diese Planungsänderungen sind realisierbar, solange es der Bau- und Verkaufsstand ermöglichen. Der Baubeginn wird voraussichtlich im November 2020 starten.Aufgrund dieser exzellenten Voraussetzungen sollten Interessenten schnell sein und einen Termin mit der AMADEUS Plan B GmbH unter folgenden Kontaktdaten vereinbaren: Herr Ralf Wendel, 06431 9199-73, michelle.speth@amadeus-group.de. Erfahrungsgemäß ist attraktiver Wohnraum nicht lange am Markt erhältlich. Im Gespräch mit den Immobilienexperten können auch weitere Individualisierungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel die Ausstattung des Badezimmers, besprochen werden. So eignet sich das neue Wohnobjekt "AMADEUS 30 YEAR ANNIVERSARY 1991" nicht nur für den Eigenbezug und damit die Realisierung der eigenen Wohnträume, sondern auch für eine langfristige Investition in die Altersvorsorge. Die zentrale Lage in Limburg und die hochwertige Ausstattung machen das Mehrfamilienhaus zu einer rentablen Kapitalanlage im lukrativen Wirtschaftsraum Frankfurt. Die fast 30-jährige Erfahrung der AMADEUS Group auf dem Immobilienmarkt sorgt dafür, dass Käufer in dieser Hinsicht bestmöglich beraten werden. Auf Wunsch können den Experten auch langfristig alle Dienstleistungen rund um die Immobilie anvertraut werden, sodass Eigentümern keine Arbeit mit der Verwaltung entsteht.Über die AMADEUS GroupDie AMADEUS Group ist die führende Gesellschaft in der Wohnungsbaubranche im Rhein-Main-Gebiet und gilt seit 1991 als Vorreiter im Bau moderner Wohnungsanlagen.Pressekontakt:AMADEUS Marketing GmbHRobert-Bosch-Straße 1665549 LimburgTelefon: 06431-9199-0Telefax: 06431-9199-91E-Mail: info@amadeus-group.dehttps://www.amadeus-group.de/Original-Content von: AMADEUS Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130721/4647590