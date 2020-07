Der Konzernumsatz der Südzucker AG (ISIN: DE0007297004) lag im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 (1. März bis 31. Mai 2020) mit 1.669 (Vorjahr: 1.680) Millionen Euro auf Vorjahresniveau. Während der Umsatz im Segment CropEnergies deutlich und in den Segmenten Zucker und Frucht leicht zurückging, stieg er im Segment Spezialitäten moderat an. Das Konzern-EBITDA erhöhte sich deutlich um 17 Millionen Euro auf 134 (Vorjahr: 117) Millionen Euro. Das operative Konzernergebnis stieg deutlich auf 61 (Vorjahr: 47) Millionen Euro. Dabei wurde ein Rückgang des operativen Ergebnisses in den Segmenten ...

