Das kalifornische Softwareunternehmen ist spezialisiert auf die Analyse großer Datenmengen, insbesondere für den Einsatz gegen Kriminalität und Terrorismus. Das Umsatzziel für das laufende Jahr sind 1 Mrd. $, aber: Um Geld zu sparen, erwägt PALANTIR alternativ eine direkte Notierung an der Börse ohne den Vorlauf eines Preisfindungsverfahren. Vorbild dafür ist SPOTIFY. Gehen Sie in Stellung: Dabeisein ist alles. Die weiteren Einzelheiten siehe in unseren Briefen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.

PALANTIR TECHNOLOGIES-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de