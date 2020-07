DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NICHT ZUR WEITERGABE AN U.S. NEWSWIRE SERVICES ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMTVANCOUVER, 9. Juli 2020 - Vizsla Resources Corp. (TSX-V: VZLA) (OTCQB: VIZSF) (Frankfurt: 0G3) ("Vizsla" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/play/vizsla-resources-consolidating-silver-district-in-mexico-fast-track-to-production/) gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung mit Canaccord Genuity Corp. im Namen eines Emissionssyndikats (die "Konsortialbanken") einen Vertrag abgeschlossen hat, demzufolge die Konsortialbanken auf der Basis einer Privatplatzierung im Rahmen eines garantierten Geschäfts 13.369.000 Einheiten (die "Einheiten") des Unternehmens zu einem Preis von C$ 1,87 pro Einheit (der "Angebotspreis") für einen Bruttoerlös für das Unternehmen von C$ 25.000.030 (das "Angebot") erwerben werden. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem Stammaktien-Kaufwarrant (ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie (eine "Warrant-Aktie") zu einem Preis von 2,40 C$ innerhalb von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum (wie unten definiert).Das Unternehmen hat zugestimmt, den Konsortialbanken eine Option zum Kauf von bis zu 2.674.000 zusätzlichen Einheiten zum Angebotspreis zu gewähren, die jederzeit bis zu 48 Stunden vor Abschluss des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden kann. Wenn diese Option vollständig ausgeübt wird, werden im Rahmen des Angebots zusätzliche C$ 5.000.380 an Bruttoerlösen erzielt, und der gesamte Bruttoerlös des Angebots wird sich auf C$ 30.000.410 belaufen.Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass Eric Sprott über 2176423 Ontario Ltd. zugestimmt hat, 10.000.000 C$ aus dem Angebot zu erwerben. Nach Abschluss des Angebots wird Eric Sprott 11,3% der ausgegebenen und ausstehenden Aktien des Unternehmens auf einer teilweise verwässerten Basis besitzen (potenzielle Aktien, die aus der Option ausgegeben wurden, sind ausgeschlossen).Der Nettoerlös aus dem Angebot wird zur Förderung des Panuco-Projekts sowie für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.Die Anteile werden in allen Provinzen Kanadas im Wege der Privatplatzierung gemäß den geltenden Ausnahmen von den Prospektanforderungen zum Verkauf angeboten. Die Konsortialbanken werden auch berechtigt sein, die Anteile in den Vereinigten Staaten gemäß den verfügbaren Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung sowie in diesen anderen Gerichtsbarkeiten außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten zum Verkauf anzubieten, vorausgesetzt es wird davon ausgegangen, dass in dieser anderen Gerichtsbarkeit keine Prospekterstellung oder vergleichbare Verpflichtung entsteht.Das Angebot soll am oder um den 30. Juli 2020 abgeschlossen werden und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange und die Wertpapieraufsichtsbehörden.Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch soll es einen Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung geben, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung (das "Gesetz von 1933") oder gemäß den Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, sofern sie nicht registriert sind oder eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Gesetzes von 1933 in der geänderten Fassung und der anwendbaren Wertpapiergesetze der US-Bundesstaaten vorliegt.Über das Panuco-ProjektVizsla hat eine Option auf den Erwerb von 100% des neu konsolidierten Bezirks 9.386,5 Ha Panuco im Süden von Sinaloa, Mexiko, in der Nähe der Stadt Mazatlán. Die Option ermöglicht den Erwerb von über 75 km der gesamten Aderausdehnung, einer Mühle mit einer Kapazität von 500 Tagestonnen, 35 km Untertagebergwerken, Absetzanlagen, Straßen, Strom und Genehmigungen.Der Distrikt enthält epithermale Silber- und Goldlagerstätten mit mittlerer bis geringer Sulfidierung, die mit kieselhaltigem Vulkanismus und Krustenausdehnung im Oligozän und Miozän in Zusammenhang stehen. Bei den Wirtsgesteinen handelt es sich hauptsächlich um kontinentales Vulkangestein, das mit der Tarahumara-Formation korreliert ist.Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.BESONDERE ANMERKUNG ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGENDiese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "Ziel", "planen", "prognostizieren", "können", "würden", "könnten", "planen" und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen vorausblickende Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf: die beabsichtigte Verwendung der Einnahmen aus dem Angebot und das erwartete Abschlussdatum des Angebots.Vorausblickende Aussagen und vorausblickende Informationen in Bezug auf die zukünftige Mineralproduktion, Liquidität, Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Vizsla, das zukünftige Wachstumspotenzial für Vizsla und sein Unternehmen sowie zukünftige Explorationspläne basieren auf den vernünftigen Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements, die auf der Erfahrung und Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen durch das Management sowie auf anderen Faktoren basieren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und vernünftig hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen unter anderem hinsichtlich des Preises von Silber, Gold und anderen Metallen, der Kosten für Exploration und Erschließung, der geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, der Fähigkeit von Vizsla, sicher und effektiv zu arbeiten, und seiner Fähigkeit, eine Finanzierung zu angemessenen Bedingungen zu erhalten, getroffen.Diese Aussagen spiegeln Vizsla's jeweilige aktuelle Ansichten in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und basieren notwendigerweise auf einer Reihe anderer Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Management als vernünftig erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele Faktoren, sowohl bekannte als auch unbekannte, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert sind oder sein könnten, und Vizsla hat Annahmen und Schätzungen getroffen, die auf vielen dieser Faktoren basieren oder mit ihnen in Zusammenhang stehen. Zu diesen Faktoren gehören ohne Einschränkung: die Abhängigkeit des Unternehmens von einem Mineralprojekt; die Volatilität der Edelmetallpreise; Risiken in Zusammenhang mit der Durchführung der Bergbauaktivitäten des Unternehmens in Mexiko; Verzögerungen bei der Genehmigung, Zustimmung oder Zulassung; Risiken in Zusammenhang mit der Abhängigkeit vom Managementteam des Unternehmens und externen Auftragnehmern; Risiken in Bezug auf Mineralressourcen und -reserven; die Unfähigkeit des Unternehmens, eine Versicherung zu erhalten, die alle Risiken auf einer kommerziell vernünftigen Basis oder überhaupt abdeckt; Währungsschwankungen; Risiken in Bezug auf das Versagen, einen ausreichenden Cashflow aus dem Betrieb zu generieren; Risiken in Bezug auf Projektfinanzierung und Aktienemissionen; Risiken und Unbekannte, die allen Bergbauprojekten inhärent sind, einschließlich der Ungenauigkeit von Reserven und Ressourcen, metallurgischen Rückgewinnungen und Kapital- und Betriebskosten solcher Projekte; Streitigkeiten um Eigentumsrechte an Grundstücken, insbesondere Eigentumsrechte an unbebauten Grundstücken; Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit; die Fähigkeit der Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, die Auswirkungen von COVID-19 zu verwalten und zu bewältigen; die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen von COVID-19 auf das Unternehmen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten in Verbindung mit Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten; Arbeitnehmerbeziehungen, Arbeitsunruhen oder Nichtverfügbarkeit; die Interaktionen des Unternehmens mit umliegenden Gemeinden und handwerklichen Bergleuten; die Fähigkeit des Unternehmens, erworbene Aktiva erfolgreich zu integrieren; die spekulative Natur der Exploration und Erschließung, einschließlich der Risiken abnehmender Mengen oder Qualitäten von Reserven; die Volatilität des Aktienmarktes; Interessenkonflikte zwischen bestimmten Direktoren und leitenden Angestellten; mangelnde Liquidität für Aktionäre des Unternehmens; Rechtsstreitigkeiten; und die Faktoren, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in Vizsla's Management-Diskussion und -Analyse identifiziert wurden. Die Leser werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen unangemessene Sicherheit zuzuschreiben. Obwohl Vizsla versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht vorhergesehen, geschätzt oder beabsichtigt sind. QUELLE Vizsla Resources Corp.Für weitere Informationen: und um sich in die Mailingliste einzutragen, wenden Sie sich bitte an Michael Konnert, Präsident und Hauptgeschäftsführer, Tel: (604) 838-4327, E-Mail: michael@vizslaresources.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chDie englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: Übersetzung 