PEH Wertpapier AG - PEH EMPIRE erhält Top-Bewertung von Ratingagentur Scope

- PEH EMPIRE mit bestem Rating von führender deutscher Ratingagentur Scope Analysis ausgezeichnet
- Neben der Performance des Fonds überzeugten vor allem die hohe Transparenz sowie der klar strukturierte Anlageprozess

9. Juli 2020, Frankfurt - Der globale Mischfonds PEH EMPIRE (ISIN: LU0086120648) des Frankfurter Asset Managers PEH Wertpapier AG (PEH) wurde von der Berliner Ratingagentur Scope mit der Bestnote A ("sehr gut") bewertet. Vor allem bei der Rendite überzeugte der PEH EMPIRE im Vergleich mit 800 weiteren Fonds. Hier vergaben die Scope-Analysten 84 von 100 Punkten. Insgesamt erreicht der PEH EMPIRE 78 Punkte und gehört damit zu den besten Fonds seiner Peergroup der Mischfonds Global flexibel.

Die Performance und das Risiko des Fonds wurden von den Scope-Analysten nach quantitativen und qualitativen Kriterien beurteilt, wobei die quantitativen Indikatoren mit 60 Prozent gewichtet wurden. Darüber hinaus hat Scope auch Aspekte wie die Struktur des Anlageprozesses, die Einbindung von ESG-Faktoren oder die Flexibilität der Investmentquote berücksichtigt. Ebenfalls positiv bewertet wurde die hohe Transparenz des Fonds: Die aktuelle Portfoliozusammensetzung ist mit einem Börsentag Verzug täglich auf der Website einzusehen.

"Wir freuen uns, dass der PEH EMPIRE bei einem renommierten Rating-Anbieter mit "sehr gut" abgeschnitten hat. Wir sehen die Bewertung als Bestätigung unseres erfolgreichen Investmentprozesses, bei dem wir unter Einsatz von künstlicher Intelligenz flexibel auf Marktchancen reagieren", erklärt Martin Stürner, Vorstandsvorsitzender und leitender Fondsmanager bei PEH.

Über den PEH EMPIRE Fonds

Der PEH EMPIRE Fonds ist ein aktiv gemanagter und weltweit anlegender Mischfonds, der in die größten börsennotierten Unternehmen weltweit investiert. Mit Hilfe künstlicher Intelligenz werden Marktdaten täglich auf Makro-, Sentiment- und Value-Ebene ausgewertet. Ein flexibel gewichtetes Scoring-Modell und eine flexible Aktienquote gewährleisten einen dynamischen Investmentansatz in unterschiedlichen Marktphasen. Seit Umstellung des Anlagesystems im Jahr 2016 hat der Fonds eine Performance von rund 42,53 Prozent erzielt. Damit schneidet er in seiner Peergroup am besten ab.