Die Akquisition treibt die Vision von Appfire voran, die digitale Transformation im Atlassian-Ökosystem anzuführen und erstklassige Workflow-Management-Tools bereitzustellen.

Appfire, ein führender Anbieter von Apps für Softwareentwicklungs Teams, meldete heute die Erweiterung seines Produktportfolios durch die strategische Akquisition des Platinum Marketplace Partner Beecom Products AG, Hersteller der JSU Automation Suite for Jira Workflows, welche mit mehr als 18.000 aktiven Installationen eine der am meisten genutzten Apps im Atlassian-Ökosystem ist. Die Transaktion ist nach der kürzlichen Investition im Wert von 49 Mi. US-Dollar unter der Führung von Silversmith Capital Partners die zweite des Unternehmens zur Erweiterung seiner cloud basierten Produktangebote und Unterstützung strategischer Akquisitionen komplementärer Apps.

Seit 2000 haben die Gründer von Beecom das Unternehmen durch Fokussierung auf die Entwicklung zuverlässiger Produktlösungen vorangetrieben, mit denen Teams ihre Jira-Instanzen benutzerdefiniert anpassen und effizienter zusammenarbeiten können. Die JSU Kernapp von Beecom hilft Unternehmen wie Cisco, Facebook, Nike, Tesla und JP Morgan bei der Optimierung von Workflows ohne Programmieraufwand, wobei übergangs basierte Trigger innerhalb von Jira eingesetzt werden. Die Aufnahme von JSU in die Appfire-Produktfamilie positioniert JSU als Teil eines Portfolios aus mehreren der meistverkauften Workflow-Apps im Atlassian-Ökosystem.

"Mit JSU hat das Beecom-Produktteam eines der zuverlässigsten Workflow-Wunder im gesamten Atlassian-Ökosystem entwickelt. Wir teilen die Leidenschaft, den "flow of work" innerhalb von Teams zu unterstützen", so Randall Ward, einer der Gründer und CEO von Appfire. "Mit einer so langen und wirkungsvollen Firmengeschichte zur Unterstützung von Teams bei der individuellen Anpassung und Skalierung ihrer Jira-Instanzen passt Beecom Products ganz natürlich zum Appfire-Markenportfolio. Wir freuen uns sehr, dieses Team in unserer Familie begrüssen zu dürfen."

Appfire wird Ressourcen für das Beecom-Flagship-Produkt JSU Automation Suite for Jira Workflows bereitstellen und sicherstellen, dass die Wachstumsmärkte Cloud und Data Center jederzeit bedient und unterstützt werden, während höchste Qualität geboten wird.

Das JSU-Team wird sich weiterhin ganz seiner aktuellen Produktreihe widmen und als Mitglieder der Appfire-Familie erstklassigen Support bereitstellen. Fabian Hediger, einer der Gründer von Beecom, wird die Initiativen für schnelles Wachstum des Unternehmens leiten. Dazu zählt die weitere Expansion seines Teams und des Standorts Zürich als Innovations-Hub für die wachsende Appfire-Familie.

"Wir freuen uns sehr, zu Appfire zu stossen", so Fabian Hediger, einer der Gründer von Beecom Products. "Durch diese Strategie werden wir die nächste Wachstumsstufe erreichen und unsere Fähigkeit, modernen Organisationen bei der Beseitigung von Herausforderungen mithilfe unserer Produktlösungen zu helfen, beschleunigen. Wir werden mit Appfire skalieren, und gleichzeitig werden auch unsere Fähigkeiten bei der Entwicklung von Produkten und Erfahrungen, die von den Mitgliedern des Atlassian-Ökosystems weltweit genossen werden, skaliert."

Als Teil der Transaktion wird Fabian Hediger als General Manager für Beecom Products fungieren. Beecom Services bleibt eine unabhängige Entität unter der Führung von Michele Warmbrodt als CEO und Nicole Watanabe als Chief of Staff. Fabian Hediger fungiert weiterhin Präsident des Verwaltungsrates der Beecom Products AG sowie der Beecom Services AG.

Niederer Kraft Frey war während der Transaktion Rechtsbeistand von Beecom Products.

Über Beecom Products

Beecom Products ist ein Atlassian Platinum Marketplace Partner mit Top-Verkaufszahlen. Sein Flagship-Produkt JSU Automation Suite for Jira Workflows wird weltweit von mehr als 18.000 Teams genutzt. Beecom wurde 2000 gegründet, ist seit 2004 Teil des Atlassian-Ökosystems und hat seinen Hauptsitz in Zürich. Weitere Informationen unter beecom.ch.

Über Appfire

Appfire ist ein mehrfach ausgezeichneter Atlassian Platinum Marketplace Partner und seit fast 15 Jahren eine weltweite Autorität im Atlassian-Ökosystem. Die beliebten Appfire-Produktmarken Beecom, Bob Swift, Botron, Feed Three und Wittified bilden mit mehr als 65 zweckbezogen entwickelten Produkten und 61.000 aktiven Installationen weltweit das grösste App-Portfolio auf dem Atlassian-Marktetplace. Weitere Informationen unter www.appfire.com.

