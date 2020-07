ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der zurückgezogene Antrag auf Zustimmung zum US-Glyphosat-Vergleich sei ein vernünftiger Schritt des Pharma- und Agrarchemiekonzerns, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Denn dies ermögliche eine direktere Kommunikation mit dem Bundesrichter Vince Chhabria, der die Vereinbarung in einem Punkt als problematisch betrachte./edh/ag



