In vielen Anwendungen ist keine vibrationsfeste Verriegelung des Steckverbinders erforderlich. Für solche Anwendungen bietet Würth Elektronik nun einen LIF-Verbinders. Mit dem LIF-Konnektor (Low Insertion Force) WR-FPC erweitert Würth Elektronik sein Angebot an Steckverbindern und Kabeln, zu dem bisher unter anderem flexible Flachbandkabel (FFC) und ZIF-Steckverbinder (Zero Insertion Force) zählten. Die SMT-bestückbaren WR-FPC im 1-mm-Raster sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...