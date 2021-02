New York (ots/PRNewswire) - - Der Konnektor zu S&P Global Platts ermöglicht Rohstoffunternehmen einen nahtlosen Zugriff auf EOD-MarktpreiseEka Software Solutions (https://eka1.com/), die führende Cloud-Plattform für digitale Innovation (https://eka1.com/platform/), gab heute eine Vereinbarung mit S&P Global Platts bekannt, dem führenden unabhängigen Anbieter von Preis- und Analysedaten für Rohstoff- und Energiemärkte. Im Rahmen der Vereinbarung wird der vorgefertigte Konnektor von Eka es den Kunden ermöglichen, Daten aus der Preisbewertung von S&P Global Platts für Metalle und Landwirtschaft in ihre Handelsdaten zu integrieren. Sie erhalten dadurch einen tieferen Einblick in die Zusammenhänge und können somit schnellere und besser fundierte Entscheidungen treffen.Manav Garg, CEO und Gründer von Eka, erklärte:"Daten sind für das Rohstoffmanagement von entscheidender Bedeutung, insbesondere wenn es darum geht, auf Marktstörungen zu reagieren. In Verbindung mit den Marktdaten von S&P Global Platts bietet unsere Cloud-Plattform sofortige Einblicke, die Rohstoffunternehmen dabei helfen, ihre Lieferkette widerstandsfähiger zu machen und Risiken zu minimieren."Joerg Gerth, Global Head of Channel Management & Strategic Alliances bei S&P Global Platts, erläuterte:"Wir freuen uns, mit Eka zu einer Zeit zusammenzuarbeiten, in der Automatisierung und cloud-basierte Lösungen die Arbeitsweise von Rohstoffunternehmen verändern. Der Zugang zu unseren marktführenden Benchmark-Preisdaten für Metalle und landwirtschaftliche Produkte auf der leistungsstarken Cloud-Plattform von Eka wird unseren Kunden nicht nur dabei helfen, ihre Arbeitsabläufe zu verbessern, sondern auch eine effiziente Entscheidungsfindung unterstützen."Der S&P Global Platts-Konnektor ermöglicht den Benutzern den Zugriff auf aktuelle und historische Preisbewertungsdaten auf der Cloud-Plattform von Eka. Neben der nahtlosen und sicheren Integration bietet der Konnektor auch umfangreiche Unterstützung für Visualisierungen.Über EkaEka ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Digitalisierung des Direktvertriebs. Die plattformbasierten Cloud-Lösungen ermöglichen es Unternehmen, sich schnell auf komplexe Herausforderungen im Bereich Supply Chain und Finanzmanagement einzustellen und diese Herausforderungen zu meistern. Mit über 100 Kunden weltweit verfügt Eka über eine ausgewiesene Branchenexpertise, um die digitale Reise der Kunden zu beschleunigen. Lesen Sie mehr unter www.eka1.com.Über S&P Global PlattsBei S&P Global Platts stellen wir Erkenntnisse bereit, damit fundierte Handels- und Geschäftsentscheidungen getroffen werden können. Wir sind der führende unabhängige Anbieter von Informationen und Benchmark-Preisdaten für die Rohstoff- und Energiemärkte. Kunden in über 150 Ländern vertrauen auf unsere Expertise in den Bereichen Nachrichten, Preisgestaltung und Analysen, um den Märkten mehr Transparenz und Effizienz zu bieten. S&P Global Platts deckt die Bereiche Öl und Gas, Energie, Petrochemie, Metalle, Landwirtschaft und Schifffahrt ab.S&P Global Platts ist ein Geschäftsbereich von S&P Global (NYSE: SPGI), der wichtige Informationen für Einzelpersonen, Unternehmen und Regierungen bereitstellt, damit fundierte Entscheidungen getroffen werden können. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.spglobal.com/plattsPressekontakt:Sharmita MandalHead Global CommunicationsEka Software SolutionsSharmita.mandal@eka1.comOriginal-Content von: Eka Software Solutions, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100082763/100864987