Mit dem Anstieg von Gold über 1800 US-Dollar steigen die Hoffnungen.. Neues Allzeithoch? 2000 US-Dollar? Oder doch eher Gewinnmitnahmen? Was ist eingepreist an Risiken, was nicht? Fragen von Antje Erhard an Christian Köker, HSBC.