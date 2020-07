Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Märkte haben sich seit den Corona-Tiefs sehr deutlich erholt, auch wenn es zuletzt immer mal Ermüdungserscheinungen in der Rallye gab. Aber manche Sektoren sind besonders gut gelaufen. Wie sind die unterschiedlichen Branchen, die bisher von der Corona-Krise profitiert haben, aufgestellt, um auch nachhaltig besser zu perfomen, als der Gesamtmarkt? Heiko Geiger, Vontobel, blickt in dieser Ausgabe von "Zertifikate Aktuell" auf Krisenprofiteure und aussichtsreiche Branchen. Was der Zertifikatemarkt hier für Möglichkeiten bietet, erklärt er im vollständigen Interview mit Moderatorin Viola Grebe.