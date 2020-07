Von Tony Garcia, Micah Maidenberg

NEW YORK (Dow Jones)--Belastet von einer geringeren Nachfrage infolge der Corona-Pandemie hat die US-Drogerie- und Apothekenkette Walgreens im dritten Geschäftsquartal einen Milliardenverlust verzeichnet. Zudem kündigte das Unternehmen eine Wertberichtigung von 2 Milliarden US-Dollar an.

Für die drei Monate per Ende Mai berichtete die Walgreens Boots Alliance Inc laut Mitteilung einen Nettoverlust von 1,71 Milliarden Dollar oder 1,95 Dollar je Aktie. Im Vorjahr hatte das Unternehmen noch 1,03 Milliarden Dollar verdient. Der bereinigte Gewinn liegt den weiteren Angaben zufolge bei 0,83 Dollar je Aktie, Analysten haben mit 1,19 Dollar je Anteil deutlich mehr erwartet. Der Umsatz blieb mit 34,6 Milliarden Dollar in etwa auf Vorjahresniveau. Hier hatten Analysten mit 34,3 Milliarden Dollar etwas weniger erwartet.

Massiv belastet habe den Konzern insbesondere das britische Geschäft. Hier seien die Umsätze im April um 85 Prozent eingebrochen. Die Milliarden-Wertberichtung betreffe vollständig den Betrieb in Großbritannien.

Für das laufende Geschäftsjahr 2019/20 rechnet Walgreens den weiteren Angaben zufolge mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 4,65 bis 4,75 Dollar. Alleine die Belastungen aus der Pandemie dürften das Ergebnis mit 1,03 bis 1,14 Dollar beeinträchtigen, so das Unternehmen.

