(shareribs.com) London 09.07.2020 - Nachdem der Goldpreis die Marke von 1.800 USD überschritten hat, zeigt sich der Markt am Donnerstag uneinheitlich. Unterstützung kommt dabei vom schwächeren US-Dollar. Die Corona-Pandemie hat in den vergangenen beiden Wochen kräftig an Schwung gewonnen. Vor allem in den USA greift das Virus massiv um sich, mit weit mehr als 50.000 erkannten Infektionen pro Tag. ...

