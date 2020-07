BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der scheidende Eurogruppenchef Mario Centeno hat ein enges Rennen um seine Nachfolge vorausgesagt. "Wir haben drei exzellente Kandidaten", sagte Centeno vor der Videokonferenz der 19 Wirtschafts- und Finanzminister des gemeinsamen Währungsgebiets. Das spiegele die Bedeutung der Gruppe.



Bundesfinanzminister Olaf Scholz und seine Kollegen wollen am Nachmittag über Centenos Nachfolge abstimmen. Im Rennen um den einflussreichen Posten sind die Spanierin Nadia Calviño, der Ire Paschal Donohoe und der Luxemburger Pierre Gramegna.



Vor der Abstimmung wollen die Minister die jüngste düstere Konjunkturprognose der EU-Kommission beraten. Darin heißt es, die Wirtschaftsleistung der Eurozone werde dieses Jahr wegen der Corona-Krise um 8,7 Prozent schrumpfen und sich nächstes Jahr nur teilweise erholen.



Centeno sagte in einem kurzen Video auf Twitter, diese Prognose beziehe noch nicht die Wirkung des geplanten EU-Konjunkturpakets mit ein: "Ich erwarte, dass diese politische Antwort das Schicksal verändert und uns hilft, den Schlag abzufedern und den Binnenmarkt zu schützen."



Die Eurogruppe ist ein informelles Gremium der Wirtschafts- und Finanzminister aus den 19 Staaten der Währungszone. Sie beraten normalerweise einmal im Monat und koordinieren sich in Fragen der gemeinsamen Währung./vsr/DP/mis

