FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer kommt mit der Entwicklung eines neuen Nierenmittels voran. In der klinischen Phase-III-Studie mit dem Wirkstoff Finerenon bei Patienten mit einer chronischen Nierenerkrankung bei gleichzeitiger Typ-2-Diabetes sei das Studienziel erreicht worden, hieß es in einer Mitteilung von Bayer. Finerenon habe etwa das Fortschreiten der chronischen Nierenerkrankung gegenüber Placebo erheblich verzögert. 5.700 Patienten waren an der Studie beteiligt.

Bayer will nun mit den Gesundheitsbehörden auf Basis der Daten über die Einreichung von Marktzulassungsanträgen für das Mittel sprechen.

Bayer hat kürzlich für das Mittel auch eine Phase-II-Studie Behandlung von symptomatischer Herzinsuffizienz gestartet. Finerenon gilt Bayer-intern als Blockbusterkandidat.

July 09, 2020

