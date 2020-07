Die im direct market plus der Wiener Börse notierte VST Building Technologies hat sich einen Großauftrag im Volumen von 36,5 Mio. Euro in Deutschland gesichert. Konkret geht es um ein Wohnbauprojekt in Kiel. Es werden zwei Gebäudekomplexe mit insgesamt 174 Wohnungen und weiteren Gewerbeflächen errichtet. Der Bau erfolgt über zwei Etappen, die Zahlung der insgesamt 36,5 Mio. Euro erfolgt jeweils nach Baufortschritt, ein Großteil wird auf das Geschäftsjahr 2021 entfallen. VST-Vorstand Bernd Ackerl: "Dieser neue Großauftrag untermauert unsere starke Marktposition und den guten Zugang zu attraktiven neuen Bauprojekten auch in der momentan durch Corona geprägten Zeit. Durch unsere einzigartige Technologie und das breite Netzwerk sind wir gut ...

