Elon Musk kündigt erneut eine Sensation an: Tesla sei "sehr nah" an Level 5, womit tatsächlich endlich Roboterautos möglich würden, die komplett ohne menschlichen Eingriff agieren können. Auf der World AI Conference in Shanghai sagte er laut Bloomberg: "Ich bleibe zuversichtlich, dass wir die Basis-Funktionalität für Level 5 noch 2020 fertig stellen."Das wäre eine faustdicke Überraschung. Denn Tesla kassiert von seinen Kunden zwar schon seit 2016 für "Full Self Driving"-Pakete - aber ist bisher ...

