Der US-Leitindex macht zum Handelsbeginn am Donnerstag keine großen Sprünge.Der Dow Jones startet mit einem minimalen Plus von 0,01 Prozent bei 26.094,92 Punkten in den Tag.Damit verbleibt der Dow in der Handelsspanne der vergangenen Wochen. Diese reicht etwa von 25.000 bis zu 26.600 Zählern. Mit Spannung erwartete Zahlen zum US-Arbeitsmarkt fielen besser aus als erwartet, konnten den Kursen bislang aber keinen Auftrieb verleihen.Der Markt befinde sich im Spannungsfeld ...

Den vollständigen Artikel lesen ...