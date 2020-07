In zehn Jahren sollen alle Busse in Berlin elektrisch angetrieben sein. Aktuell sind es erst ein paar Dutzend. Im neuen Verkehrsvertrag sind deshalb Investitionen vorgesehen. Bis 2030 sollen alle Busse der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) elektrisch fahren. Der neue Verkehrsvertrag zwischen der Stadt und der BVG besiegelt dieses Vorhaben. Zwei Milliarden Euro sind für die Umstellung vorgesehen. "Dieser Verkehrsvertrag markiert den Aufbruch in eine neue Ära der Investitionen", sagte Regine Günther, Senatorin für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, laut Pressemitteilung...

