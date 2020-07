Neocom Multimedia: NEOCOM MULTIMEDIA: Résultats 2019 - Dividende et PerspectivesEuronext Paris FR0004157543 MLNEO Communiqué du 9 juillet 2020 Résultats 2019 - Dividende et Perspectives

La société NEOCOM MULTIMEDIA (FR0004157543 MLNEO) a mis en paiement il y a quelques jours son dividende de 0.32 euros par action relatif à l'exercice 2019, décidé lors de l'assemblée générale du 25 juin dernier qui s'est tenue à huis clos.

L'opérateur télécom a enregistré au cours de l'exercice 2019 un chiffre d'affaires proche de 22 M euros contre 26.4 M euros pour l'exercice précédent, soit une baisse de 17 %. Celle-ci est liée principalement à l'activité commerciale (baisse et arrêt de certains clients) qui n'impacte que dans une moindre mesure la marge brute, comparée aux activités éditoriales plus rentables qui se sont maintenues.

Au niveau opérationnel, l'exercice enregistre une légère hausse avec un résultat d'exploitation à 1 273 K euros contre 1 192 K euros pour 2018, du fait également d'un allégement de la masse salariale.

Compte tenu des autres résultats financier et exceptionnel peu significatifs, et après prise en compte d'une charge d'impôt de 383 K euros pour 2019 contre 369 K euros pour 2018, le résultat net de l'exercice ressort en bénéfice à 893 K euros contre 807 K euros pour l'exercice précédent.

Pour l'exercice 2020 en cours, le cadre réglementaire des opérateurs SVA effectuant des reversements pour compte de tiers ayant évolué, la société s'est mise en conformité en devenant agent de paiement d'un établissement de paiement (Lemonway) mais n'anticipe pas, du moins à ce jour, de développement ou d'opportunités business lié à cette décision.

Et, eu égard aux conséquences de la crise sanitaire sur l'ensemble des activités de la société et au contexte toujours aussi concurrentiel, la société prévoit un chiffre d'affaires de l'ordre de 15 M et un résultat opérationnel qui ne pourrait se situer que légèrement supérieur à l'équilibre pour cet exercice 2020.

Dans ce contexte, la société remet aussi à l'ordre du jour ses réflexions de croissance externe et de sortie de bourse.

A propos de Néocom Multimédia

Néocom Multimédia S.A., fondée en 1986, est un opérateur télécom coté à la bourse de Paris depuis 1999 (Euronext Access). Possédant ses propres infrastructures techniques, elle développe des solutions de "marketing télécom" et des applications audios innovantes.





Contact presse et actionnariat :

Thierry FRANCOIS

Tél. 08 26 811 811