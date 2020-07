Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Berlin (pta027/09.07.2020/15:35) - Im Rahmen der Neuausrichtung der Gesellschaft hat der Aufsichtsrat der Deutsche Real Estate Aktiengesellschaft (ISIN: DE0008055021) beschlossen, den Vorstand zu vergrößern und neben dem Vorstandsmitglied Boaz Rosen Herrn Matthias Kobek als weiteres Vorstandsmitglied der Deutsche Real Estate Aktiengesellschaft mit Ressortzuständigkeit für den Bereich Finanzen zu bestellen. Herr Kobek wird die Tätigkeit voraussichtlich ab 01. August 2020 aufnehmen. Herr Kobek war bereits in der Vergangenheit Vorstand der Deutsche Real Estate Aktiengesellschaft und kennt den Konzern. Berlin, den 09. Juli 2020



Deutsche Real Estate Aktiengesellschaft



Der Vorstand



