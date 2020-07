Die Corona-Krise zwingt Daimler zu einem noch härteren Sparkurs. Zwar bemühte sich Vorstandschef Ola Källenius bei der Online-Hauptversammlung am Mittwoch um Aufbruchstimmung. Er machte aber klar, dass weitere Einschnitte notwendig seien, um den Autohersteller auf mehr Effizienz und Rendite zu trimmen. Die Aktie notiert am Donnerstag am DAX-Ende.Die Lage sieht düster aus - auch, aber nicht nur wegen der weltweit drastischen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Aktionäre werfen der Konzernführung weiterhin ...

