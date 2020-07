Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute SAP. Der Softwarekonzern hat überzeugende Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Die Aktie dominiert den DAX und kommt auch bei Anlegern gut an. Bei den Verkäufen steht wieder einmal Wirecard im Fokus. Die schlechten Nachrichten reißen nicht ab. Laut Medienberichten ermitteln in den USA die Behörden wegen schweren Bankbetrugs. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv