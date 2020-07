ESGTI AG: Kapitalerhöhung vollzogen / Beschlüsse des VerwaltungsratesDGAP-News: ESGTI AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges ESGTI AG: Kapitalerhöhung vollzogen / Beschlüsse des Verwaltungsrates09.07.2020 / 16:35 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Der Verwaltungsrat der ESGTI AG schloss am 7. Juli 2020 die ordentliche Kapitalerhöhung durch die Ausgabe von weiteren 1'530'000 Namenaktien zu einem Ausgabepreis von 4 CHF pro Aktie ab. Insgesamt erhöhte die ESGTI ihr Kapital um 15'282'935 Namenaktien, die alle zu einem Preis von CHF 4 pro Aktie ausgegeben wurden.Nach Abschluss der ordentlichen Kapitalerhöhung beträgt das Aktienkapital damit CHF 32'226'383.28, eingeteilt in 20'657'938 Namenaktien mit einem Nominalwert von CHF 1.56 pro Aktie.Weiter beschloss der Verwaltungsrat am 7. Juli 2020:* Ernennung von Christian Nauer, M.A. HSG, CFA als Chief Finance Officer (CFO);* Der Konzernabschluss der Gesellschaft wird neu nach den Bestimmungen von IFRS (EU) erstellt;* Den Minderheitsaktionären von AltEnergis plc, London wird folgendes Angebot für einen Aktientausch unterbreitet: 1 ESGTI Namenaktie für 46.7 AltEnergis Aktien;* Den Haltern der Schuldverschreibungen Aldburg S.A. SF-Medium-Term Notes 2020(25), ISIN XS2158598354 und ISIN XS2173130746 wird das Recht gewährt, die Notes während der Laufzeit in ESGTI Aktien einzutauschen. Die Ausübungszeitpunkte und Ausübungspreise sind die folgenden:Ausübungsdatum Ausübungspreis in CHF 12 Monate nach Zum Marktpreis abzüglich 15% oder CHF Emissionszeitpunkt 6.00 24 Monate nach Zum Marktpreis abzüglich 12.5% oder Emissionszeitpunkt CHF 6.00 36 Monate nach Zum Marktpreis abzüglich 10% oder CHF Emissionszeitpunkt 6.00 48 Monate nach Zum Marktpreis abzüglich 7.5% oder CHF Emissionszeitpunkt 6.00 60 Monate nach Zum Marktpreis abzüglich 5% oder CHF Emissionszeitpunkt 6.00________________ Über AltEnergis plc AltEnergis plc ist ein englisches Technologieentwicklungsunternehmen mit mehreren Projekten in der letzten Entwicklungsphase (altenergis.co.uk).Über ESGTI AG ESGTI ist ein Schweizer ESG-Konglomerat, mit Beteiligungen in verschiedenen Branchen, Unsere Tätigkeit folgt den ESG-Prinzipien und konzentriert sich auf die Entwicklung von Projekten, die langfristige Nachhaltigkeit aufweisen und bewirken, vor allem in den drei Kernbereichen Ernährung, Gesundheit und Umwelt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.esgti.com.09.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: ESGTI AG Bösch 37 6331 Hünenberg Schweiz Telefon: +41 41 500 9983 E-Mail: investor-relations@esgti.com Internet: www.esgti.com ISIN: CH0298294981 WKN: A1409X Börsen: Freiverkehr in Berlin EQS News ID: 1090373Ende der Mitteilung DGAP News-Service1090373 09.07.2020