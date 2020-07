Von Cecilia Butini

PRAG (Dow Jones)--Skoda verliert nach knapp fünf Jahren im Amt den Chef Bernhard Maier. Wie die tschechische Tochter der Volkswagen AG mitteilte, wird Maier per 31. Juli seinen Posten niederlegen. Ein Nachfolger soll im August ernannt werden. Bei Skoda war zunächst niemand für einen weitergehenden Kommentar zu erreichen.

Maier wurde im November 2015 zum Chef der Skoda Auto berufen. Während seiner Amtszeit hat Skoda die Verkäufe rasant gesteigert, die Rendite stetig erhöht und die Modellpalette um SUVs ausgebaut, zuletzt mit einem immer stärkeren Fokus auf Digitalisierung und Elektromobilität. Die Jahre, in denen Maier CEO war, waren mit die erfolgreichsten in der 125-jährigen Unternehmensgeschichte, so VW-CEO Herbert Diess in der Mitteilung.

