Nach dem Bilanzskandal und der Insolvenz sitzen die Gläubiger von Wirecard nun auf einem Schaden in Milliardenhöhe. Selbst beim geplanten Verkauf von Unternehmensteilen dürfte laut Bloomberg nicht annähernd genug Geld zusammenkommen, um die Verluste auszugleichen. Zudem wurde bekannt, dass die deutsche Justiz nun auch wegen des Verdachts auf Geldwäsche gegen den DAX-Konzern ermittelt. Kurz flackerte so etwas wie Hoffnung auf, als Insolvenzverwalter Michael Jaffé am Dienstag erklärte, es gäbe "bereits ...

