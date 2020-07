HANNOVER (dpa-AFX) - Die NordLB hat Klöckner & Co nach Zahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, aber das Kursziel auf 4,50 Euro belassen. Der Stahlhändler habe auch im ersten Quartal unter negativen Preiseffekten sowie einer schwächeren Nachfrage aus dem Automobilsektor gelitten, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Anlagevotum begründete er mit den derzeit hohen konjunkturellen Risiken und den Kurssteigerungen in den vergangenen Wochen./edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2020 / 16:05 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2020 / 16:14 / MESZ



