TOM TAILOR Holding SE: Grundsätzliche Einigung über den Verkauf der Tom Tailor GmbH an FosunDGAP-Ad-hoc: TOM TAILOR Holding SE / Schlagwort(e): Sonstiges TOM TAILOR Holding SE: Grundsätzliche Einigung über den Verkauf der Tom Tailor GmbH an Fosun09.07.2020 / 17:26 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.AD-HOC MITTEILUNGTOM TAILOR Holding SE: Grundsätzliche Einigung über den Verkauf der Tom Tailor GmbH an FosunHamburg, 9. Juli 2020. Der vorläufige Gläubigerausschuss der TOM TAILOR Holding SE hat heute den Eckpunkten für einen Verkauf der Tom Tailor GmbH an verbundene Unternehmen von Fosun International Limited zugestimmt.Mit der Eröffnung des endgültigen Insolvenzverfahrens über das Vermögen der TOM TAILOR Holding SE wird in der nächsten Woche gerechnet.Mitteilende Person: Marc Gorbauch, General CounselKontakt für Investoren und MedienTOM TAILOR Group E-Mail: communications@tom-tailor.com09.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: TOM TAILOR Holding SE Garstedter Weg 14 22453 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40 589 56 0 Fax: +49 (0) 40 589 56 199 E-Mail: info@tom-tailor.com Internet: www.tom-tailor-group.com ISIN: DE000A0STST2 WKN: A0STST Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1090375Ende der Mitteilung DGAP News-Service1090375 09.07.2020 CET/CEST