Von Sharon Terlep und Micah Maidenberg

NEw YORK (Dow Jones)--Die US-Drogerie- und Apothekenkette Walgreens streicht wegen des Nachfrageeinbruchs in Großbritannien massiv Stellen. Wie das Unternehmen bei Vorlage von Quartalszahlen mitteilte, werden dort etwa 4.000 Stellen wegfallen. Das seien etwa 7 Prozent der gesamten Belegschaft in Großbritannien und weniger als 1 Prozent der weltweit Beschäftigen. Zudem kündigte das Unternehmen an, Aktienrückkäufe auszusetzen.

Belastet von einer geringeren Nachfrage infolge der Corona-Pandemie hat das Unternehmen im dritten Geschäftsquartal per Ende Mai einen Milliardenverlust verzeichnet. Zudem kündigte die Walgreens Boots Alliance Inc eine Wertberichtigung von 2 Milliarden US-Dollar alleine in Großbritannien an. Im frühen US-Handel stürzt die Aktie um 9 Prozent an.

July 09, 2020 11:27 ET (15:27 GMT)

